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鉅亨速報

鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.7億美元，FET(FET)24小時漲幅達8.96%

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:15

指標幣種：比特幣(BTC)現報價格61,934.45美元，24小時漲跌幅+1.52%；以太幣(ETH)現報價格3,471.3美元，24小時漲跌幅+2.67%。

亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達11.7億美元；USDC(USDC)24小時成交量達9.69億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達7.26億美元。

24小時漲幅：FET(FET)24小時漲幅8.96%；SingularityNET Token(AGIX)24小時漲幅7.05%；Radworks(RAD)24小時漲幅3.55%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅59.2%；GLMR(GLMR)24小時跌幅24.3%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅19.6%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅27.4%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅17.6%；Ark(ARK)近一週漲幅17.3%。

近一週跌幅：BETA(BETA)近一週跌幅121%；Bonk(BONK)近一週跌幅21.3%；BOOK OF MEME(BOME)近一週跌幅21.1%。

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