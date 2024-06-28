鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過11.7億美元，FET(FET)24小時漲幅達8.96%

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:15

24小時漲幅：FET(FET)24小時漲幅8.96%；SingularityNET Token(AGIX)24小時漲幅7.05%；Radworks(RAD)24小時漲幅3.55%。

24小時跌幅：BETA(BETA)24小時跌幅59.2%；GLMR(GLMR)24小時跌幅24.3%；LeverFi(LEVER)24小時跌幅19.6%。

近一週漲幅：BAKE(BAKE)近一週漲幅27.4%；Polymesh(POLYX)近一週漲幅17.6%；Ark(ARK)近一週漲幅17.3%。