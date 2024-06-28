search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 光聯(5315)次交易(1)日除息0.8元，參考價18.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06

光聯(5315-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

首日參考價為18.25元，相較今日收盤價19.05元，息值合計為0.8元，股息殖利率4.2%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 19.05 0.8 4.2% 0.0
2023/07/04 22.5 1.8 8.0% 0.0
2022/07/01 17.05 1.3 7.62% 0.0
2021/07/01 19.25 0.8208 4.26% 0.0
2020/07/01 14.0 0.8234 5.88% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
光聯19.05-1.04%

鉅亨贏指標

了解更多

#利多出貨

偏強
光聯

61.11%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty