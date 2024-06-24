盤後速報 - 光聯(5315)下週(7月1日)除息0.8元，預估參考價18.7元

以今日(6月24日)收盤價19.50元計算，預估參考價為18.7元，息值合計為0.8元，股息殖利率4.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

光聯(5315-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。近5日股價上漲3.17%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。