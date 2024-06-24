盤後速報 - 光聯(5315)下週(7月1日)除息0.8元，預估參考價18.7元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
光聯(5315-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。
以今日(6月24日)收盤價19.50元計算，預估參考價為18.7元，息值合計為0.8元，股息殖利率4.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
光聯(5315-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。近5日股價上漲3.17%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|19.50
|0.8
|4.1%
|0.0
|2023/07/04
|22.5
|1.8
|8.0%
|0.0
|2022/07/01
|17.05
|1.3
|7.62%
|0.0
|2021/07/01
|19.25
|0.8208
|4.26%
|0.0
|2020/07/01
|14.0
|0.8234
|5.88%
|0.0
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