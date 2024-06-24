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鉅亨速報

盤後速報 - 光聯(5315)下週(7月1日)除息0.8元，預估參考價18.7元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

光聯(5315-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.8元。

以今日(6月24日)收盤價19.50元計算，預估參考價為18.7元，息值合計為0.8元，股息殖利率4.1%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

光聯(5315-TW)所屬產業為光電業，主要業務為LCM(Liquid Crystal Module )。LCD PANEL(Liquid Crystal Display Panel)。Others。近5日股價上漲3.17%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 19.50 0.8 4.1% 0.0
2023/07/04 22.5 1.8 8.0% 0.0
2022/07/01 17.05 1.3 7.62% 0.0
2021/07/01 19.25 0.8208 4.26% 0.0
2020/07/01 14.0 0.8234 5.88% 0.0

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