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鉅亨速報

盤後速報 - 雷笛克光學(5230)次交易(1)日除息0.52元，參考價41.83元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06

雷笛克光學(5230-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。

首日參考價為41.83元，相較今日收盤價42.35元，息值合計為0.52元，股息殖利率1.22%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 42.35 0.5168 1.22% 0.0
2023/07/13 24.4 0.8 3.28% 0.0
2022/06/23 24.0 0.8 3.33% 0.0
2021/08/11 29.5 0.6 2.03% 0.0
2020/06/10 23.2 0.6383 2.75% 0.0

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