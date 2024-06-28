盤後速報 - 雷笛克光學(5230)次交易(1)日除息0.52元，參考價41.83元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:06
雷笛克光學(5230-TW)次交易(1)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。
首日參考價為41.83元，相較今日收盤價42.35元，息值合計為0.52元，股息殖利率1.22%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|42.35
|0.5168
|1.22%
|0.0
|2023/07/13
|24.4
|0.8
|3.28%
|0.0
|2022/06/23
|24.0
|0.8
|3.33%
|0.0
|2021/08/11
|29.5
|0.6
|2.03%
|0.0
|2020/06/10
|23.2
|0.6383
|2.75%
|0.0
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