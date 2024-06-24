盤後速報 - 雷笛克光學(5230)下週(7月1日)除息0.52元，預估參考價37.58元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
雷笛克光學(5230-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。
以今日(6月24日)收盤價38.10元計算，預估參考價為37.58元，息值合計為0.52元，股息殖利率1.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
雷笛克光學(5230-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照明設備製造業。光學儀器製造業。電子零組件製造業。近5日股價上漲2.48%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|38.10
|0.5168
|1.36%
|0.0
|2023/07/13
|24.4
|0.8
|3.28%
|0.0
|2022/06/23
|24.0
|0.8
|3.33%
|0.0
|2021/08/11
|29.5
|0.6
|2.03%
|0.0
|2020/06/10
|23.2
|0.6383
|2.75%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇