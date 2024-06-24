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鉅亨速報

盤後速報 - 雷笛克光學(5230)下週(7月1日)除息0.52元，預估參考價37.58元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

雷笛克光學(5230-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.52元。

以今日(6月24日)收盤價38.10元計算，預估參考價為37.58元，息值合計為0.52元，股息殖利率1.36%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

雷笛克光學(5230-TW)所屬產業為光電業，主要業務為照明設備製造業。光學儀器製造業。電子零組件製造業。近5日股價上漲2.48%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 38.10 0.5168 1.36% 0.0
2023/07/13 24.4 0.8 3.28% 0.0
2022/06/23 24.0 0.8 3.33% 0.0
2021/08/11 29.5 0.6 2.03% 0.0
2020/06/10 23.2 0.6383 2.75% 0.0

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