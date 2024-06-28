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鉅亨速報

盤後速報 - 柏文(8462)下週(7月5日)除息2.11元，預估參考價115.39元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

柏文(8462-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.11元。

以今日(6月28日)收盤價117.50元計算，預估參考價為115.39元，息值合計為2.11元，股息殖利率1.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

柏文(8462-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為經營會員制連鎖健身中心及休閒運動場館、健身課程等服務。近5日股價下跌0.43%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 117.50 2.11249 1.8% 0.0
2023/07/07 159.0 1.55292 0.98% 0.0
2022/07/01 130.0 1.2915 0.99% 0.0
2021/08/10 153.0 4.8655 3.18% 0.5001
2020/07/17 196.5 5.3827 2.74% 0.5003

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