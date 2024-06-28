盤後速報 - 柏文(8462)下週(7月5日)除息2.11元，預估參考價115.39元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
柏文(8462-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.11元。
以今日(6月28日)收盤價117.50元計算，預估參考價為115.39元，息值合計為2.11元，股息殖利率1.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
柏文(8462-TW)所屬產業為運動休閒，主要業務為經營會員制連鎖健身中心及休閒運動場館、健身課程等服務。近5日股價下跌0.43%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|117.50
|2.11249
|1.8%
|0.0
|2023/07/07
|159.0
|1.55292
|0.98%
|0.0
|2022/07/01
|130.0
|1.2915
|0.99%
|0.0
|2021/08/10
|153.0
|4.8655
|3.18%
|0.5001
|2020/07/17
|196.5
|5.3827
|2.74%
|0.5003
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