盤後速報 - 菱光(8249)下週(7月5日)除息1.09元，預估參考價28.76元
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05
菱光(8249-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.09元。
以今日(6月28日)收盤價29.85元計算，預估參考價為28.76元，息值合計為1.09元，股息殖利率3.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）
菱光(8249-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。近5日股價上漲1.71%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/05
|29.85
|1.09198
|3.66%
|0.0
|2023/05/31
|31.85
|1.87793
|5.9%
|0.0
|2022/07/14
|21.95
|1.2885
|5.87%
|0.0
|2021/08/05
|29.05
|1.3
|4.48%
|0.0
|2020/07/09
|19.4
|1.2
|6.19%
|0.0
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