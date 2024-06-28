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鉅亨速報

盤後速報 - 菱光(8249)下週(7月5日)除息1.09元，預估參考價28.76元

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 17:05

菱光(8249-TW)下週(7月5日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.09元。

以今日(6月28日)收盤價29.85元計算，預估參考價為28.76元，息值合計為1.09元，股息殖利率3.66%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月28日)收盤價做計算，僅提供參考）

菱光(8249-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業。資料儲存及處理設備製造業。有線通信機械器材製造業。近5日股價上漲1.71%，集中市場加權指數下跌2.14%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/05 29.85 1.09198 3.66% 0.0
2023/05/31 31.85 1.87793 5.9% 0.0
2022/07/14 21.95 1.2885 5.87% 0.0
2021/08/05 29.05 1.3 4.48% 0.0
2020/07/09 19.4 1.2 6.19% 0.0

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