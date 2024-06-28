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盤中速報 - 鈦昇(8027)股價殺至跌停，跌停價127.0元，成交10,489張

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:28

鈦昇(8027-TW)28日12:28下跌14元，股價跌停報127.0元，委買561,000張、委賣41,000張，成交10,489張。

主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數近5日下跌0.04%。

鈦昇(8027-TW)近5日股價上漲8.05%，櫃買市場加權指數下跌0.85%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-328 張
  • 外資買賣超：-197 張
  • 投信買賣超：+49 張
  • 自營商買賣超：-180 張
  • 融資增減：-970 張
  • 融券增減：-112 張

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