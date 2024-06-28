盤中速報 - 鈦昇(8027)股價殺至跌停，跌停價127.0元，成交10,489張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 12:28
鈦昇(8027-TW)28日12:28下跌14元，股價跌停報127.0元，委買561,000張、委賣41,000張，成交10,489張。
主要業務為自動化設備暨零件之設計、研發、製造、安裝及買賣業務。所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數近5日下跌0.04%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-328 張
- 外資買賣超：-197 張
- 投信買賣超：+49 張
- 自營商買賣超：-180 張
- 融資增減：-970 張
- 融券增減：-112 張
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