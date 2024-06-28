鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unifirst Corp.(UNF-US)EPS預估上修至7.83元，預估目標價為185.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:00
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Unifirst Corp.(UNF-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.48元上修至7.83元，其中最高估值7.91元，最低估值7.58元，預估目標價為185.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.91(7.58)
|8.55
|9.15
|最低值
|7.58(7.34)
|8.06
|8.94
|平均值
|7.81(7.47)
|8.26
|9.04
|中位數
|7.83(7.48)
|8.21
|9.04
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|24.24億
|24.60億
|25.74億
|最低值
|24.20億
|24.54億
|25.53億
|平均值
|24.22億
|24.57億
|25.66億
|中位數
|24.23億
|24.57億
|25.70億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|9.33
|7.13
|7.94
|5.46
|5.53
|營業收入
|18.09億
|18.04億
|18.26億
|20.01億
|22.33億
詳細資訊請看美股內頁：
Unifirst Corp.(UNF-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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