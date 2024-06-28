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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Unifirst Corp.(UNF-US)EPS預估上修至7.83元，預估目標價為185.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-28 10:00

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Unifirst Corp.(UNF-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.48元上修至7.83元，其中最高估值7.91元，最低估值7.58元，預估目標價為185.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.91(7.58)8.559.15
最低值7.58(7.34)8.068.94
平均值7.81(7.47)8.269.04
中位數7.83(7.48)8.219.04

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值24.24億24.60億25.74億
最低值24.20億24.54億25.53億
平均值24.22億24.57億25.66億
中位數24.23億24.57億25.70億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS9.337.137.945.465.53
營業收入18.09億18.04億18.26億20.01億22.33億

詳細資訊請看美股內頁：
Unifirst Corp.(UNF-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSUNF

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