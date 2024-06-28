盤中速報 - 勝德(3296)股價拉至漲停，漲停價31.95元，成交2,258張
鉅亨網新聞中心 2024-06-28 09:47
勝德(3296-TW)28日09:47上漲2.9元，股價漲停報31.95元，委買3,666張，成交2,258張。
主要業務為有線及無線通信機械器材製造買賣。電子零組件製造買賣。電機與電子機械器材製造買賣。所屬產業為電子零組件業，相關零組件業近5日上漲0.71%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+593 張
- 外資買賣超：+588 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+495 張
- 融券增減：+6 張
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