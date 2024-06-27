盤中速報 - Zscaler公司(ZS-US)大漲3.53%，報185.23美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 22:32
Zscaler公司(ZS-US)截至台北時間27日22:16股價上漲6.31美元，報185.23美元，漲幅3.53%，成交量397,352（股），盤中最高價185.71美元、最低價179.71美元。
美股指數盤中表現
Zscaler公司(ZS-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-0.27%
- 近 1 月：+4.24%
- 近 3 月：-8.54%
- 近 6 月：-20.33%
- 今年以來：-19.25%
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