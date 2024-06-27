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鉅亨速報

盤中速報 - Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)大漲3.54%，報144.09美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 22:00

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)截至台北時間27日21:43股價上漲4.92美元，報144.09美元，漲幅3.54%，成交量47,293（股），盤中最高價144.68美元、最低價140.74美元。

美股指數盤中表現

Axcelis Technologies Inc(ACLS-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.05%
  • 近 1 月：+24.96%
  • 近 3 月：+28.81%
  • 近 6 月：+2.64%
  • 今年以來：+7.31%

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美股美股盤中Axcelis Technologies Inc

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Axcelis Technologies Inc142.42.32%

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