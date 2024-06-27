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鉅亨速報

盤中速報 - Palo Alto Networks Inc(PANW-US)大漲3.2%，報335.68美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 22:00

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)截至台北時間27日21:42股價上漲10.42美元，報335.68美元，漲幅3.2%，成交量716,258（股），盤中最高價338.21美元、最低價329.14美元。

美股指數盤中表現

Palo Alto Networks Inc(PANW-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：+2.6%
  • 近 1 月：+1.14%
  • 近 3 月：+13.45%
  • 近 6 月：+8.12%
  • 今年以來：+10.3%

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美股美股盤中Palo Alto Networks Inc

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NASDAQ17866.6060.35%
費城半導體5454.1440.03%
Palo Alto Networks Inc336.273.38%

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