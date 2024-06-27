盤後速報 - 春雨(2012)次交易(28)日除息0.91元，參考價24.14元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
春雨(2012-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.91元。
首日參考價為24.14元，相較今日收盤價25.05元，息值合計為0.91元，股息殖利率3.63%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/28
|25.05
|0.91
|3.63%
|0.0
|2023/06/27
|28.25
|1.0
|3.54%
|0.0
|2022/12/07
|23.55
|0.5
|2.12%
|0.0
|2022/09/08
|24.35
|0.0
|0.0%
|0.5
|2022/03/28
|32.75
|1.0
|3.05%
|0.0
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