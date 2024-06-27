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鉅亨速報

盤後速報 - 春雨(2012)次交易(28)日除息0.91元，參考價24.14元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

春雨(2012-TW)次交易(28)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.91元。

首日參考價為24.14元，相較今日收盤價25.05元，息值合計為0.91元，股息殖利率3.63%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/28 25.05 0.91 3.63% 0.0
2023/06/27 28.25 1.0 3.54% 0.0
2022/12/07 23.55 0.5 2.12% 0.0
2022/09/08 24.35 0.0 0.0% 0.5
2022/03/28 32.75 1.0 3.05% 0.0

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