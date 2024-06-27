盤後速報 - 宏全(9939)下週(7月4日)除息5.35元，預估參考價161.65元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
宏全(9939-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.35元。
以今日(6月27日)收盤價167.00元計算，預估參考價為161.65元，息值合計為5.35元，股息殖利率3.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
宏全(9939-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塑蓋、鋁蓋、爪蓋、標籤、PET瓶、瓶胚。飲料充填代工業務。近5日股價上漲1.21%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|167.00
|5.35
|3.2%
|0.0
|2023/07/04
|106.0
|4.8
|4.53%
|0.0
|2022/07/06
|73.9
|4.3
|5.82%
|0.0
|2021/07/08
|77.2
|3.6
|4.66%
|0.0
|2020/07/16
|57.8
|3.0531
|5.28%
|0.0
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