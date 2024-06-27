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鉅亨速報

盤後速報 - 宏全(9939)下週(7月4日)除息5.35元，預估參考價161.65元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

宏全(9939-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.35元。

以今日(6月27日)收盤價167.00元計算，預估參考價為161.65元，息值合計為5.35元，股息殖利率3.2%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

宏全(9939-TW)所屬產業為其他業，主要業務為塑蓋、鋁蓋、爪蓋、標籤、PET瓶、瓶胚。飲料充填代工業務。近5日股價上漲1.21%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 167.00 5.35 3.2% 0.0
2023/07/04 106.0 4.8 4.53% 0.0
2022/07/06 73.9 4.3 5.82% 0.0
2021/07/08 77.2 3.6 4.66% 0.0
2020/07/16 57.8 3.0531 5.28% 0.0

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