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鉅亨速報

盤後速報 - 好樂迪(9943)下週(7月4日)除息5.2元，預估參考價83.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

好樂迪(9943-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。

以今日(6月27日)收盤價89.10元計算，預估參考價為83.9元，息值合計為5.2元，股息殖利率5.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

好樂迪(9943-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為提供伴唱視聽供人唱歌。近5日股價下跌0.56%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 89.10 5.2 5.84% 0.0
2023/07/19 90.3 3.3 3.65% 0.0
2022/07/04 53.1 0.5 0.94% 0.0
2021/09/16 60.8 4.0 6.58% 0.0
2020/07/03 72.6 4.9019 6.75% 0.0

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