盤後速報 - 好樂迪(9943)下週(7月4日)除息5.2元，預估參考價83.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
好樂迪(9943-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利5.2元。
以今日(6月27日)收盤價89.10元計算，預估參考價為83.9元，息值合計為5.2元，股息殖利率5.84%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
好樂迪(9943-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為提供伴唱視聽供人唱歌。近5日股價下跌0.56%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|89.10
|5.2
|5.84%
|0.0
|2023/07/19
|90.3
|3.3
|3.65%
|0.0
|2022/07/04
|53.1
|0.5
|0.94%
|0.0
|2021/09/16
|60.8
|4.0
|6.58%
|0.0
|2020/07/03
|72.6
|4.9019
|6.75%
|0.0
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