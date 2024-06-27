盤後速報 - 欣泰(8917)下週(7月4日)除息2.2元，預估參考價58.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
欣泰(8917-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(6月27日)收盤價60.60元計算，預估參考價為58.4元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
欣泰(8917-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為公用煤氣業。燃料導管安裝工程業。近5日股價上漲0.33%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|60.60
|2.2
|3.63%
|0.0
|2023/07/18
|67.8
|2.0
|2.95%
|0.0
|2022/08/11
|97.0
|1.1
|1.13%
|1.0
|2021/09/16
|90.0
|1.5
|1.67%
|1.0
|2020/07/28
|70.6
|1.0
|1.42%
|1.0
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