search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 欣泰(8917)下週(7月4日)除息2.2元，預估參考價58.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

欣泰(8917-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(6月27日)收盤價60.60元計算，預估參考價為58.4元，息值合計為2.2元，股息殖利率3.63%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

欣泰(8917-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為公用煤氣業。燃料導管安裝工程業。近5日股價上漲0.33%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 60.60 2.2 3.63% 0.0
2023/07/18 67.8 2.0 2.95% 0.0
2022/08/11 97.0 1.1 1.13% 1.0
2021/09/16 90.0 1.5 1.67% 1.0
2020/07/28 70.6 1.0 1.42% 1.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22905.98-0.35%
欣泰60.60.50%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.83
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#上升三紅K

偏強
欣泰

60%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty