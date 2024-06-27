盤後速報 - 詠業(6792)下週(7月4日)除息3.6元，預估參考價77.3元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
詠業(6792-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。
以今日(6月27日)收盤價80.90元計算，預估參考價為77.3元，息值合計為3.6元，股息殖利率4.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
詠業(6792-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻天線元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)。壓電元件與超音波傳感器(研究、開發、生產、製造及銷售)。電子零組件及無線通訊產品之銷售。近5日股價下跌0.73%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|80.90
|3.6
|4.45%
|0.0
|2023/07/11
|89.3
|5.0
|5.6%
|0.0
|2022/07/07
|82.5
|5.5
|6.67%
|0.0
|2021/07/30
|130.5
|3.5
|2.68%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤後速報 - 森鉅(8942)次交易(28)日除權息3元，參考價66.33元
- 盤後速報 - 可寧衛(8422)次交易(28)日除息10元，參考價181.0元
- 盤後速報 - 日友(8341)次交易(28)日除息3.8元，參考價95.3元
- 盤後速報 - 至上(8112)次交易(28)日除息4.04元，參考價77.66元
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇