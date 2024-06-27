search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 詠業(6792)下週(7月4日)除息3.6元，預估參考價77.3元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

詠業(6792-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.6元。

以今日(6月27日)收盤價80.90元計算，預估參考價為77.3元，息值合計為3.6元，股息殖利率4.45%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

詠業(6792-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為高頻天線元件及模組(研究、開發、生產、製造及銷售)。壓電元件與超音波傳感器(研究、開發、生產、製造及銷售)。電子零組件及無線通訊產品之銷售。近5日股價下跌0.73%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 80.90 3.6 4.45% 0.0
2023/07/11 89.3 5.0 5.6% 0.0
2022/07/07 82.5 5.5 6.67% 0.0
2021/07/30 130.5 3.5 2.68% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22905.98-0.35%

相關權證

加權指數法興 槓桿4.83
加權指數法興 槓桿0.02

鉅亨贏指標

了解更多

#下跌三黑K線

偏弱
詠業

70.97%

勝率

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty