盤後速報 - AES-KY(6781)下週(7月4日)除息11.6元，預估參考價613.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
AES-KY(6781-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.6元。
以今日(6月27日)收盤價625.00元計算，預估參考價為613.4元，息值合計為11.6元，股息殖利率1.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
AES-KY(6781-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋰電池模組之研發、生產及銷售，並提供相關售後服務。近5日股價上漲5.97%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|625.00
|11.6
|1.86%
|0.0
|2023/07/12
|791.0
|19.0
|2.4%
|0.0
|2022/07/13
|1035.0
|15.0
|1.45%
|0.0
|2021/08/11
|781.0
|5.3
|0.68%
|0.0
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