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鉅亨速報

盤後速報 - AES-KY(6781)下週(7月4日)除息11.6元，預估參考價613.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

AES-KY(6781-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利11.6元。

以今日(6月27日)收盤價625.00元計算，預估參考價為613.4元，息值合計為11.6元，股息殖利率1.86%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

AES-KY(6781-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為鋰電池模組之研發、生產及銷售，並提供相關售後服務。近5日股價上漲5.97%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 625.00 11.6 1.86% 0.0
2023/07/12 791.0 19.0 2.4% 0.0
2022/07/13 1035.0 15.0 1.45% 0.0
2021/08/11 781.0 5.3 0.68% 0.0

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