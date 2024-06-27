盤後速報 - 展碁國際(6776)下週(7月4日)除息3.5元，預估參考價60.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06
展碁國際(6776-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月27日)收盤價63.50元計算，預估參考價為60.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
展碁國際(6776-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為系統資訊及數位娛樂產品。電腦軟體。其他。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|63.50
|3.5
|5.51%
|0.0
|2023/07/06
|63.2
|3.5
|5.54%
|0.0
|2022/07/06
|40.55
|3.2
|7.89%
|0.0
|2021/07/19
|44.4
|2.0
|4.5%
|0.0
|2020/07/14
|0.0
|1.5
|0.0%
|0.0
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