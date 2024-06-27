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鉅亨速報

盤後速報 - 展碁國際(6776)下週(7月4日)除息3.5元，預估參考價60.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:06

展碁國際(6776-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月27日)收盤價63.50元計算，預估參考價為60.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率5.51%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

展碁國際(6776-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為系統資訊及數位娛樂產品。電腦軟體。其他。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 63.50 3.5 5.51% 0.0
2023/07/06 63.2 3.5 5.54% 0.0
2022/07/06 40.55 3.2 7.89% 0.0
2021/07/19 44.4 2.0 4.5% 0.0
2020/07/14 0.0 1.5 0.0% 0.0

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