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鉅亨速報

盤後速報 - 大塚(3570)下週(7月4日)除息8元，預估參考價159.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

大塚(3570-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。

以今日(6月27日)收盤價167.00元計算，預估參考價為159.0元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

大塚(3570-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為3D電腦工程繪圖CAD/CAM/CAE/CAID/PLM/M&E軟體產品代理銷售。3D電腦工程繪圖軟體、VRAR傳媒娛樂軟體整合技術應用顧問。軟體線上教育輔導、軟體人才培訓及電腦網路系統整合應用。近5日股價上漲0.6%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 167.00 8.0 4.79% 0.0
2023/06/30 137.0 7.5 5.47% 0.0
2022/06/30 90.5 6.0 6.63% 0.0
2021/06/30 79.9 5.2 6.51% 0.0
2020/07/01 99.6 5.5 5.52% 0.0

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集中市場加權指數22905.98-0.35%
大塚1670.30%

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