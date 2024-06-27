盤後速報 - 大塚(3570)下週(7月4日)除息8元，預估參考價159.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
大塚(3570-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利8元。
以今日(6月27日)收盤價167.00元計算，預估參考價為159.0元，息值合計為8.0元，股息殖利率4.79%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
大塚(3570-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為3D電腦工程繪圖CAD/CAM/CAE/CAID/PLM/M&E軟體產品代理銷售。3D電腦工程繪圖軟體、VRAR傳媒娛樂軟體整合技術應用顧問。軟體線上教育輔導、軟體人才培訓及電腦網路系統整合應用。近5日股價上漲0.6%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|167.00
|8.0
|4.79%
|0.0
|2023/06/30
|137.0
|7.5
|5.47%
|0.0
|2022/06/30
|90.5
|6.0
|6.63%
|0.0
|2021/06/30
|79.9
|5.2
|6.51%
|0.0
|2020/07/01
|99.6
|5.5
|5.52%
|0.0
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