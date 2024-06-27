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鉅亨速報

盤後速報 - 曜越(3540)下週(7月4日)除息0.9元，預估參考價46.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

曜越(3540-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.9元。

以今日(6月27日)收盤價47.00元計算，預估參考價為46.1元，息值合計為0.9元，股息殖利率1.91%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

曜越(3540-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為機殼。電源供應器。其他電腦周邊(散熱器)。近5日股價上漲3.11%，櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 47.00 0.8963 1.91% 0.0
2023/06/29 48.55 0.2981 0.61% 0.0
2022/07/04 23.9 1.6 6.69% 0.0
2021/09/22 55.6 3.4919 6.28% 0.9977
2020/07/03 41.6 0.776 1.87% 0.0

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