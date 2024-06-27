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鉅亨速報

盤後速報 - ﻿建碁(3046)下週(7月4日)除息2元，預估參考價63.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

﻿建碁(3046-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。

以今日(6月27日)收盤價65.10元計算，預估參考價為63.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

﻿建碁(3046-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統。其他電腦周邊產品。近5日股價上漲2.68%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 65.10 2.0 3.07% 0.0
2023/07/19 74.7 1.5 2.01% 0.0
2019/08/01 23.7 0.3 1.27% 0.0
2004/09/30 11.75 1.01 8.63% 0.0
2003/07/31 41.5 1.5339 3.7% 1.02

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