盤後速報 - 建碁(3046)下週(7月4日)除息2元，預估參考價63.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
建碁(3046-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2元。
以今日(6月27日)收盤價65.10元計算，預估參考價為63.1元，息值合計為2.0元，股息殖利率3.07%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
建碁(3046-TW)所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦系統。其他電腦周邊產品。近5日股價上漲2.68%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|65.10
|2.0
|3.07%
|0.0
|2023/07/19
|74.7
|1.5
|2.01%
|0.0
|2019/08/01
|23.7
|0.3
|1.27%
|0.0
|2004/09/30
|11.75
|1.01
|8.63%
|0.0
|2003/07/31
|41.5
|1.5339
|3.7%
|1.02
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