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鉅亨速報

盤後速報 - 嘉晶(3016)下週(7月4日)除息0.5元，預估參考價62.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

嘉晶(3016-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

以今日(6月27日)收盤價62.60元計算，預估參考價為62.1元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

嘉晶(3016-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為矽磊晶、化合物半導體磊晶晶圓之開發、製造與銷售。近5日股價下跌4.94%，集中市場加權指數下跌0.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 62.60 0.5 0.8% 0.0
2023/07/06 65.2 2.0 3.07% 0.0
2022/07/15 79.9 1.1848 1.48% 0.0
2021/07/13 82.5 0.2496 0.3% 0.0
2020/07/10 72.2 0.2472 0.34% 0.0

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