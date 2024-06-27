盤後速報 - 台橡(2103)下週(7月4日)除息0.56元，預估參考價23.44元
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05
台橡(2103-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.56元。
以今日(6月27日)收盤價24.00元計算，預估參考價為23.44元，息值合計為0.56元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）
台橡(2103-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。近5日股價上漲1.67%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/04
|24.00
|0.56
|2.33%
|0.0
|2023/06/29
|26.7
|1.08
|4.04%
|0.0
|2022/07/19
|28.1
|2.4
|8.54%
|0.0
|2021/08/25
|31.5
|0.36
|1.14%
|0.0
|2020/07/17
|17.4
|0.5
|2.87%
|0.0
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