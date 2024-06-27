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鉅亨速報

盤後速報 - 台橡(2103)下週(7月4日)除息0.56元，預估參考價23.44元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 17:05

台橡(2103-TW)下週(7月4日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.56元。

以今日(6月27日)收盤價24.00元計算，預估參考價為23.44元，息值合計為0.56元，股息殖利率2.33%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月27日)收盤價做計算，僅提供參考）

台橡(2103-TW)所屬產業為橡膠工業，主要業務為SBR、BR、TPE、TPR橡膠。上述產品之製造及其有關原物料及加工製品之進出口及銷售。生產及銷售汽電共生所產生之蒸汽及工商業用電。近5日股價上漲1.67%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/04 24.00 0.56 2.33% 0.0
2023/06/29 26.7 1.08 4.04% 0.0
2022/07/19 28.1 2.4 8.54% 0.0
2021/08/25 31.5 0.36 1.14% 0.0
2020/07/17 17.4 0.5 2.87% 0.0

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