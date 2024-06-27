鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至1.01元，預估目標價為7.98元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:01
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.01元，其中最高估值1.22元，最低估值0.8元，預估目標價為7.98元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|1.22(1.22)
|1.91
|2.36
|1.64
|最低值
|0.8(0.42)
|0.98
|0.96
|1.64
|平均值
|1(0.91)
|1.35
|1.43
|1.64
|中位數
|1.01(0.99)
|1.32
|1.31
|1.64
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|34.80億
|40.99億
|44.25億
|34.83億
|最低值
|31.95億
|34.70億
|35.13億
|34.83億
|平均值
|33.42億
|37.69億
|38.20億
|34.83億
|中位數
|33.41億
|37.56億
|37.53億
|34.83億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.35
|-0.10
|0.55
|-0.11
|0.44
|營業收入
|18.65億
|19.56億
|28.56億
|27.69億
|27.83億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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