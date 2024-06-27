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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至1.01元，預估目標價為7.98元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 14:01

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對哈莫尼黃金(HMY-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.99元上修至1.01元，其中最高估值1.22元，最低估值0.8元，預估目標價為7.98元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1.22(1.22)1.912.361.64
最低值0.8(0.42)0.980.961.64
平均值1(0.91)1.351.431.64
中位數1.01(0.99)1.321.311.64

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值34.80億40.99億44.25億34.83億
最低值31.95億34.70億35.13億34.83億
平均值33.42億37.69億38.20億34.83億
中位數33.41億37.56億37.53億34.83億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.35-0.100.55-0.110.44
營業收入18.65億19.56億28.56億27.69億27.83億

詳細資訊請看美股內頁：
哈莫尼黃金(HMY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHMY

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