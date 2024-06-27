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鉅亨速報

盤中速報 - 康全電訊(8089)急拉3.59%報115.0元，成交1,717張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:43

康全電訊(8089-TW)近5分K漲速3.59%，27日09:43報115.0元，成交1,717張，今日跌幅為0.43％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

康全電訊(8089-TW)近5日股價上漲10%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.67%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+489 張
  • 外資買賣超：+621 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-132 張
  • 融資增減：-274 張
  • 融券增減：+43 張

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