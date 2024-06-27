盤中速報 - 康全電訊(8089)急跌-3.46%報112.0元，成交1,414張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:37
康全電訊(8089-TW)近5分K跌速3.46%，27日09:37報112.0元，成交1,414張，今日跌幅為3.03％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
康全電訊(8089-TW)近5日股價上漲10%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數下跌0.67%。櫃買市場加權指數上漲0.92%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+489 張
- 外資買賣超：+621 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-132 張
- 融資增減：-274 張
- 融券增減：+43 張
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