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鉅亨速報

盤中速報 - 星通(3025)急拉3.01%報75.3元，成交994張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:40

星通(3025-TW)近5分K漲速3.01%，27日09:40報75.3元，成交994張，今日漲幅為1.76％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

星通(3025-TW)近5日股價上漲6.32%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路下跌0.33%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+96 張
  • 外資買賣超：+71 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+25 張
  • 融資增減：+659 張
  • 融券增減：+58 張

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