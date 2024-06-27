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鉅亨速報

盤中速報 - 龍德造船(6753)急拉3.55%報146.5元，成交4,247張

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:19

龍德造船(6753-TW)近5分K漲速3.55%，27日09:19報146.5元，成交4,247張，今日漲幅為7.33％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

龍德造船(6753-TW)近5日股價上漲8.33%，所屬產業為航運業，相關航 運 業上漲0.36%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,348 張
  • 外資買賣超：+1,463 張
  • 投信買賣超：-3 張
  • 自營商買賣超：-112 張
  • 融資增減：+1,504 張
  • 融券增減：+80 張

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