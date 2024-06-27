盤中速報 - 安集(6477)急拉4.7%報42.35元，成交2,085張
鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:17
安集(6477-TW)近5分K漲速4.7%，27日09:17報42.35元，成交2,085張，今日漲幅為10％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
安集(6477-TW)近5日股價上漲6.22%，所屬產業為光電業，相關光 電 業上漲1.45%。集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+901 張
- 外資買賣超：+884 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+17 張
- 融資增減：+89 張
- 融券增減：-239 張
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