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鉅亨速報

盤中速報 - 雲豹能源(6869)大漲7.23%，報230元

鉅亨網新聞中心 2024-06-27 09:02

雲豹能源(6869-TW)27日09:02股價上漲15.5元，報230.0元，漲幅7.23%，成交3,569張。

雲豹能源(6869-TW)所屬產業為綠能環保，主要業務為再生能源服務之開發、投資設置、維運管理之一站式整合服務。

近5日股價上漲54.32%，集中市場加權指數下跌0.96%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,874 張
  • 外資買賣超：+1,816 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+58 張
  • 融資增減：+2,128 張
  • 融券增減：+1,681 張

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