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鉅亨速報

盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲2.77%，報28.58美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:30

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間26日22:15股價上漲0.77美元，報28.58美元，漲幅2.77%，成交量169,299（股），盤中最高價28.80美元、最低價27.60美元。

美股指數盤中表現

Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.63%
  • 近 1 月：-9.15%
  • 近 3 月：+4.79%
  • 近 6 月：-10%
  • 今年以來：-8.13%

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美股美股盤中Allegro Microsystems Inc.

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道瓊指數39018.84-0.24%
NASDAQ17737.2320.11%
費城半導體5425.805-0.77%
Allegro Microsystems Inc.28.311.80%

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