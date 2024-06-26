盤中速報 - Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)大漲2.77%，報28.58美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:30
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)截至台北時間26日22:15股價上漲0.77美元，報28.58美元，漲幅2.77%，成交量169,299（股），盤中最高價28.80美元、最低價27.60美元。
美股指數盤中表現
Allegro Microsystems Inc.(ALGM-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.63%
- 近 1 月：-9.15%
- 近 3 月：+4.79%
- 近 6 月：-10%
- 今年以來：-8.13%
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