盤中速報 - Wolfspeed公司(WOLF-US)大漲2.67%，報22.67美元
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00
Wolfspeed公司(WOLF-US)截至台北時間26日21:45股價上漲0.59美元，報22.67美元，漲幅2.67%，成交量200,433（股），盤中最高價22.75美元、最低價21.88美元。
美股指數盤中表現
Wolfspeed公司(WOLF-US)歷史漲跌幅
- 近 1 週：-15.08%
- 近 1 月：-15.95%
- 近 3 月：-19.59%
- 近 6 月：-50.3%
- 今年以來：-49.25%
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