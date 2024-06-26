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鉅亨速報

盤中速報 - Wolfspeed公司(WOLF-US)大漲2.67%，報22.67美元

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 22:00

Wolfspeed公司(WOLF-US)截至台北時間26日21:45股價上漲0.59美元，報22.67美元，漲幅2.67%，成交量200,433（股），盤中最高價22.75美元、最低價21.88美元。

美股指數盤中表現

Wolfspeed公司(WOLF-US)歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-15.08%
  • 近 1 月：-15.95%
  • 近 3 月：-19.59%
  • 近 6 月：-50.3%
  • 今年以來：-49.25%

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美股美股盤中Wolfspeed公司

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道瓊指數39009.91-0.26%
NASDAQ17741.1560.13%
費城半導體5429.771-0.69%
Wolfspeed公司22.712.85%

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