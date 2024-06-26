資產荒！長債利率又跌破2.45% 潘功勝：注意矽谷銀行事件帶來的風險啟示

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 17:23

中國外匯交易中心 (CFETS) 數據顯示，截至周一 (24 日)，中國 10 年期和 30 年期國債到期殖利率分別為 2.24%、2.46%，較年初分別跌約 32 個、37 個基點。與此同時，中國長債殖利率又跌破 2.5%，逼近歷史低點區間，中國人民銀行(下稱中國人行) 行長潘功勝近日也提到矽谷銀行危機示警長債殖利率風險。

根據 Wind 周二 (25 日) 早盤數據，中國國債期貨 30 年期、10 年期主力合約分別上漲 0.4%、0.15%，刷新歷史新高。10 年期、30 年期公債殖利率明顯走低，其中 30 年期公債活躍券「23 附息公債 23」跟「24 特別公債 01」雙雙跌破 2.45%，創今年 4 月下旬以來新低。

自今年初以來，中國長債殖利率不斷下行，30 年期幾度跌破 2.5%，觸及歷史低點，10 年期​​也一度下行至 2.22%，亦觸及歷史低點。

中國人行自 4 月初以來常提示長債殖利率相關風險，根據興業研究統計，中國人行透過自身或媒體至少 9 度發聲提示風險。

潘功勝上周三 (19 日) 在陸家嘴論壇公開演講也提到美國矽谷銀行風險事件的啟示，並直言當前特別是要關注一些非銀行主體大量持有中長期債券的期限錯配跟利率風險。

潘功勝表示，美國矽谷銀行的風險事件啟示我們，央行需要從宏觀審慎角度觀察、評估金融市場的狀況，及時校正和阻斷金融市場風險的累積，當前特別是要關注一些非銀主體大量持有中長期債券的期限錯配和利率風險，保持正常向上傾斜的殖利率曲線，保持市場對投資的正向激勵作用。 ”

他並解釋道，一條正常的國債殖利率曲線，長端利率與短端利率之間應有明顯利差，現在長端跟短端差不多，代表大家有未來降息的預期。一旦未來預期出現變化，長端利率可能短暫大幅走升，屆時押寶降息的機構將面臨較大利率風險。

Wind 數據顯示，6 月 20 日 - 25 日，「23 附息公債 23」跟「24 特別公債 01」短暫上漲後再度向下。截至周二下午 3 點，二者殖利率均為 2.44%，均低於此前業內人士預測的長期國債殖利率合理區間下限 2.5%。

中國社科院學部委員余永定近日撰文指出，在當前情況下，中國應先考慮進一步加大財政政策的擴張力道，其次是進一步加強貨幣政策對擴張性財政政策的支援力度。對於中長期國債殖利率明顯下跌，財政部應該抓緊時間完成國債、地方債的發行計畫，中國人行的公開市場操作應增加國債購買，而不單只是增加國債買賣。

中國長債殖利率之所以走降，多位專家認為是因為資產荒所致。

一位券商資管業務負責人表示，包括公募基金、券商資管、銀行理財等不少廣義基金現在都在做一件危險的事情，就是通過拉長久期，賺取資本利得來覆蓋客戶的資金成本。

這位負責人進一步指出，此前城投債是大部分廣義基金的主要底層資產，因城投債殖利率較高，在覆蓋廣義基金成本後，還能給投資人提供足夠的收益，但現在部分城投債發行利率已降到 2% 出頭，甚至難以覆蓋資金成本。

多位分析人士表示，城投債發行利率的走降也跟供應減少有關。根據 Wind 數據，今年 5 月城投債金融資規模減少近 450 億人民幣，凈融資規模連 4 個月萎縮。

前述券商資管業務負責人表示，錢太多了，現在資產荒嚴重，資金成本擺在那裡，很多機構只能被迫買入長期債券，透過拉長期間來博一個資本利得。業內人士介紹，險資機構和農村金融機構是近期買入較多的兩類機構。

一位保險資管人士透露，往年其所屬機構每月至少能投資一、兩個非標或股權類專案，但今年上半年一個都沒有。