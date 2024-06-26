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鉅亨速報

盤中速報 - 展達(3447)急拉3.91%報34.8元，成交94張

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 12:01

展達(3447-TW)近5分K漲速3.91%，26日12:01報34.8元，成交94張，今日漲幅為6.75％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

展達(3447-TW)近5日股價下跌0.31%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路下跌0.38%。集中市場加權指數上漲0.52%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+21 張
  • 外資買賣超：+19 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-75 張
  • 融券增減：-1 張

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