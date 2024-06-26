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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估下修至6.61元，預估目標價為140.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-26 08:10

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.84元下修至6.61元，其中最高估值7.06元，最低估值6.35元，預估目標價為140.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值7.06(7.06)8.239.03
最低值6.35(6.35)7.679.03
平均值6.7(6.74)7.949.03
中位數6.61(6.84)7.869.03

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值34.91億38.83億37.67億
最低值33.87億35.66億37.67億
平均值34.43億36.78億37.67億
中位數34.38億36.55億37.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS3.812.563.045.364.80
營業收入18.64億16.31億16.99億27.29億31.52億

詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSFCFS

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