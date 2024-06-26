鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估下修至6.61元，預估目標價為140.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-26 08:10
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2024年EPS預估：中位數由6.84元下修至6.61元，其中最高估值7.06元，最低估值6.35元，預估目標價為140.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|7.06(7.06)
|8.23
|9.03
|最低值
|6.35(6.35)
|7.67
|9.03
|平均值
|6.7(6.74)
|7.94
|9.03
|中位數
|6.61(6.84)
|7.86
|9.03
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|34.91億
|38.83億
|37.67億
|最低值
|33.87億
|35.66億
|37.67億
|平均值
|34.43億
|36.78億
|37.67億
|中位數
|34.38億
|36.55億
|37.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.81
|2.56
|3.04
|5.36
|4.80
|營業收入
|18.64億
|16.31億
|16.99億
|27.29億
|31.52億
詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇