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鉅亨速報

外資近5日買超個股

鉅亨網新聞中心 2024-06-21 08:49

1. 外資累計買超 5 日的股票
元大台灣價值高息 (00940-TW)、復華彭博新興債 (00711B-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、鴻海 (2317-TW)、友達 (2409-TW)

2. 外資累計買超 4 日的股票
復華彭博新興債 (00711B-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、長榮航 (2618-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

3. 外資累計買超 3 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)、長榮航 (2618-TW)、新光金 (2888-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)

4. 外資累計買超 2 日的股票
統一台灣高息動能 (00939-TW)、鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大台灣價值高息 (00940-TW)

5. 外資當日 (20) 買超的股票
鴻海 (2317-TW)、大華優利高填息30 (00918-TW)、統一台灣高息動能 (00939-TW)、聯電 (2303-TW)、仁寶 (2324-TW)
 

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相關行情
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鴻海213-2.07%
友達18.94.13%
長榮航38.11.20%
新光金9.680.31%
廣達315-4.55%
聯電57.60.17%
仁寶36.15-0.28%
元大台灣價值高息10.29-0.87%
復華彭博新興債16.47-0.06%
統一台灣高息動能15-0.46%
國泰永續高股息23.83-0.63%
大華優利高填息3025.64-0.70%

相關權證

聯電法興 槓桿8.68
聯電法興 槓桿8.28
鴻海法興 槓桿4.5
鴻海法興 槓桿4.2
仁寶法興 槓桿8.95
仁寶法興 槓桿6.87
友達法興 槓桿13.08
長榮航法興 槓桿6.46
長榮航法興 槓桿5.99

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#極短線強勢

偏強
新光金

78.13%

勝率

#動能指標上漲股

偏強
聯電

63.33%

勝率

#多頭均線上攻

偏強
聯電

63.33%

勝率

#大戶買散戶拋

偏強
聯電

63.33%

勝率

#波段上揚股

偏強
長榮航

57.69%

勝率
偏強
友達

69.23%

勝率




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