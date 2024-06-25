〈陸港盤後〉美國調查中國三大電信公司 A股三大指數走低
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-06-25 16:30
中國 A 股市場三大指數周二（25 日）收盤齊跌，滬指跌 0.44%，三名知情人士透露，美國政府正在調查中國移動 (600941-CN) 、中國電信 (00728-HK) 及中國聯通 (600050-CN) ，擔心這些公司可能透過其美國雲端和網路事業，向北京提供美國數據。
滬指周二收盤跌 0.44% 報 2,950 點，深證成指跌 0.83% 報 8,850.29 點，創業板指大跌 1.82% 報 1,700.02 點。兩市成交額合計人民幣 6,482 億元。
半導體類股大幅下挫，券商、電力、保險、釀酒等族群走低，旅遊餐飲、房地產、家居、汽車等類股上揚。
香港恒生指數周二收盤漲 0.25%，報 18,072.9 點，恒生科技指數跌 0.6%，報 3,655.46 點。
據《路透》報導，消息人士表示，美國商務部已傳喚了中國國有企業，並完成了對中國移動和中國電信的「風險分析」。
這次調查是華府防止北京利用中國企業取得美國數據以損害美企、美國公民或國家安全的最新行動，也是美中科技戰加劇的跡象。此舉顯示美國政府正試圖切斷中國公司取得美國數據的所有剩餘途徑。
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