〈陸港盤後〉美國調查中國三大電信公司 A股三大指數走低

據《路透》報導，消息人士表示，美國商務部已傳喚了中國國有企業，並完成了對中國移動和中國電信的「風險分析」。

這次調查是華府防止北京利用中國企業取得美國數據以損害美企、美國公民或國家安全的最新行動，也是美中科技戰加劇的跡象。此舉顯示美國政府正試圖切斷中國公司取得美國數據的所有剩餘途徑。