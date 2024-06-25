烏克蘭攻擊克里米亞 俄羅斯控美國要為襲擊負責
鉅亨網新聞中心 2024-06-25 08:58
俄羅斯外交部周一（24 日）表示，美國與基輔對克里米亞半島黑海港口城市塞瓦斯托波爾（Sébastopol）平民遭受的飛彈襲擊負有同等責任，「報復措施肯定會隨之而來」。
據俄羅斯《衛星社》報導，俄羅斯外交部表示：「周一召見了美國駐俄羅斯大使琳恩 · 特雷西，在與琳恩 · 特雷西的談話中，就華府支持和武裝的基輔政權犯下的新血腥罪行向她發出照會。基輔政權對塞瓦斯托波爾平民發動了有針對性的飛彈襲擊，造成兒童等大量人員傷亡。」
俄羅斯外交部在談話中強調，美國正在對俄羅斯發動混合戰爭，實際上已經成為衝突一方，美國為烏軍提供最現代化的武器，並由美國軍事專家執行武器瞄準和飛行任務下達，美國對這一暴行負有與基輔政權同等的責任。
俄羅斯外交部說：「美國大使被告知，華府的此類舉措旨在鼓勵烏克蘭親納粹當局繼續戰鬥，一直戰到『最後一個烏克蘭人』，允許打擊俄羅斯境內縱深，這種做法不會不受到懲罰，報復措施肯定會隨之而來。」
烏軍周日發射 5 枚裝有集束彈頭的美國陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）飛彈，對塞瓦斯托波爾發動襲擊。俄羅斯防空系統攔截了 4 枚飛彈。第五枚美製飛彈的殺傷彈頭在空中爆炸，導致塞瓦斯托波爾 4 名平民死亡，153 人受傷。
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