比特幣圓桌會議召開在即！美官員：美國要成為Web3的世界中心

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 08:56

美國加州國會議員 Ro Khanna 下月初將在華盛頓特區舉辦比特幣 (BTC) 和區塊鏈圓桌會議，並將該會議描述為區塊鏈政策制定者和創新領袖之間迄今最重要會議，此舉被視為對美國前總統川普近來支持比特幣行業做出回應。 特朗普最近成為第一位接受比特幣閃電支付競選捐款的總統。

此次會議主要目標是制定如何「讓比特幣和區塊鏈創新留在美國」的戰略，美國總統拜登、眾議院和參議院的官員以及美國商人 Mark Cuban 參加

對此美國商品期貨交易委員會 (CFTC) 前主席、現任美國金融穩定監督委員會、總統金融市場工作組和國際證券委員會組織執行委員會成員 Christopher Giancarlo 表示，CFTC 批准了比特幣期貨，確保了世界上第一個數位商品以美元計價，這件事很重要，因美元有很多優勢，但主要優勢之一是全球大多數工業天然商品、石油、黃金、鐵以及大豆、玉米和小麥都是以美元計價的。美國要成為 Web3 的世界中心。

美國前總統川普對加密貨幣立場發生巨大轉變，從直言不諱的批評者變為熱情支持者。他在 2019 年曾表示，不喜歡比特幣和其他加密貨幣，它們不是錢，價值極不穩定且毫無根據。不受監管的加密貨幣資產會助長非法行為，包括毒品交易和其他非法活動。

川普在佛州海湖莊園跟比特幣礦工會面後，在自創社群平台 Truth Social 發表一系列聲明，表明他對比特幣的態度發生了轉變。「川普總統將保護你們擁有比特幣、開採比特幣、使用比特幣進行交易的權利」。

川普對比特幣和加密貨幣的最新支持還包括成為首個接受加密貨幣捐款的總統候選人，這被視為吸引年輕、傳統民主黨選民的一種嘗試。川普還承諾當選後將結束拜登的「加密貨幣戰爭」。

相比之下，拜登政府過去四年對數位資產領域採取明顯的敵對立場，其中包括否決一項可能給尋求託管加密貨幣公司帶來過度負擔並可能扼殺創新的立法，以及向加密貨幣挖礦電力徵稅 30% 的提議。

但有跡象顯示拜登也正在轉向，近期有報導稱他的競選團隊正討論透過 Coinbase Commerce 接受加密貨幣捐款。