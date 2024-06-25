中國電商發起史無前例低價大戰 商家疲於應付

鉅亨網新聞中心 2024-06-25 07:59

中國各大電商平台多年反覆提出的 「低價」， 在今年第一次成為一場大戰，參與者都將低價列為主要目標，甚至是唯一目標。

如何做低價，他們的做法差不多：繼阿里巴巴和京東之後，抖音也跟進，把 「價格力」 定為 2024 年戰略優先級最高項目。

抖音在年初啟動低價戰略以來，把價格列為一級指標之一，調整流量分配策略，對 「全網低價」、「同款低價」 的商品進行流量傾斜，如果商家把商品賣貴了，就會失去自然流量。

一個在所屬類目排第一的商家對說，今年 「618 」期間，各平台比價和低價競爭更激烈，也更相似，商家疲於應付，他每天要花大量時間處理和價格有關的事情，比如處理平台系統比價查到的錯誤低價訂單、處理申訴。「6 月的銷售額一些時候還沒有 4、5 月的日銷好。」

當所有平台都以低價追增長，沒有幾個品牌可以對抗這樣的趨勢。當利潤空間無可壓縮，企業就會尋找其他出路，不管是減少員工的數量和薪酬、縮減研發費用、清退經銷商，還是壓低上游成本、調整採購標準。低價省出來的錢，最後總得有人出。

競爭對手動作頻頻，拼多多 (PDD-US) 並未在 618 期間直接應戰，但拼多多也推出更多因應措施，以鞏固自己的 「低價」 心智。

拼多多原計劃 2024 年控制其人民幣（下同）百億補貼頻道的預算，但拼多多已經在今年第 1 季調整計畫，將年度預算增至百億元以上，希望在現有品類上維持全網低價優勢，並順應市場趨勢，拓展更多品類和品牌商品。