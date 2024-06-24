日元換匯貶到0.2063 企業赴日投資正夯！掌握新稅制 2大重點

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-06-24 20:21

日圓兌美元近期逼近 160，台銀日圓現鈔賣出價今 (24) 日見到 0.2063，再寫 34 年新低價。在日元貶值的趨勢下，外資在日本的投資連年增加，據 2023 年度財務省・日本銀行的「國際收支統計」，台灣對日本的直接投資金額高居全球前十，可預期台灣對日投資將會受到更多關注，理解日本最新稅務動向，要掌握兩大重點。

勤業眾信日商服務負責人原田浩光表示，對台灣企業而言，對日投資是一大商機，為了達到最大投資效益，理解日本最新稅務動向並做好準備極為重要。2024 年度日本稅務制度修正旨在擺脫通貨緊縮與推動結構改革，提升薪資增幅以超過物價上漲幅度並促進國內投資。以下將著重於「新消費稅發票制度及法人所得稅制度修正」二大稅務重點分析：

一、新消費稅發票制度

過去，如果銷售方是免稅事業者，在滿足一定條件下，買受方即使沒有發票也可認列進項稅額扣抵。免稅事業者係指於基準期間，若為法人，指課稅年度（例：2024/4/1-2025/3/31）之前前會計年度（2022/4/1-2023/3/31）應稅銷售額為 1,000 萬日元以下之事業者。新制度實施後，買受方需取得合規發票方可認列進項稅額扣抵，故與免稅事業者間之應稅交易進項稅額扣抵將受到限制。過渡期措施規定，2029 年 9 月底前向免稅事業者購買商品及 / 或勞務時，仍可按一定比例扣抵進項稅額。此外，若台灣企業及其關係人屬於課稅事業者，需在日本註冊登記成為開立合規發票事業者，方可開立合規發票。

二、法人所得稅制度修正

此次修正包括重新審視外形標準課稅與研究開發費用相關稅制、促進加薪稅制，以及制定促進戰略領域日本國內生產稅制等。特別是調整了外形標準課稅的適用對象法人。

法人稅賦原則上應按其所得課徵，但法人於營業活動中使用到公共服務時，基於亦應另行公平負擔必要成本之觀點，應依其所使用公共服務之程度分攤費用，因此也應依資本金、人事費用等企業規模或附加價值等外在條件課徵。相對於不適用該稅制之法人，因僅依其所得課徵，若為虧損之法人便無需納稅，若為適用外形標準課稅制度之法人，除其所得額外，亦會依其附加價值額或資本金等產生納稅義務。

過去，部分適用對象之法人藉由減資將資本金降低至適用門檻 1 億日元以下，以規避外形標準課稅義務。為解決此問題，修正後的稅制規定，資本金與資本剩餘金合計超過 10 億日元的法人，將納入外形標準課稅適用對象。

此外，資本金加資本剩餘金超過 50 億日元的法人或相互公司、外國相互公司的 100% 子公司等，其資本金為 1 億日元以下，但資本金加資本剩餘金超過 2 億日元者，亦列入外形標準課稅適用範圍。預期母公司所在地於日本國外者（外國法人）亦將適用此稅制。