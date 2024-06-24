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鉅亨速報

盤後速報 - 成霖(9934)下週(7月1日)除息1.2元，預估參考價18.85元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

成霖(9934-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(6月24日)收盤價20.05元計算，預估參考價為18.85元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

成霖(9934-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為水龍頭、衛浴設備及其零件、機械零件製造加工及買賣與經銷業務。代理國內外廠商有關產品投標報價、業務。一般進出口貿易業務。其他非鐵金屬基本工業：錠、塊、條等製造、鍛造、擠型、軋壓等。近5日股價上漲1.78%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 20.05 1.2 5.99% 0.0
2021/08/19 16.4 0.5 3.05% 0.0
2020/07/02 13.45 0.6 4.46% 0.0
2019/07/01 17.95 1.298151 7.23% 0.0
2018/06/28 19.0 1.499673 7.89% 0.0

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