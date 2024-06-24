盤後速報 - 成霖(9934)下週(7月1日)除息1.2元，預估參考價18.85元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
成霖(9934-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(6月24日)收盤價20.05元計算，預估參考價為18.85元，息值合計為1.2元，股息殖利率5.99%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
成霖(9934-TW)所屬產業為居家生活，主要業務為水龍頭、衛浴設備及其零件、機械零件製造加工及買賣與經銷業務。代理國內外廠商有關產品投標報價、業務。一般進出口貿易業務。其他非鐵金屬基本工業：錠、塊、條等製造、鍛造、擠型、軋壓等。近5日股價上漲1.78%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|20.05
|1.2
|5.99%
|0.0
|2021/08/19
|16.4
|0.5
|3.05%
|0.0
|2020/07/02
|13.45
|0.6
|4.46%
|0.0
|2019/07/01
|17.95
|1.298151
|7.23%
|0.0
|2018/06/28
|19.0
|1.499673
|7.89%
|0.0
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