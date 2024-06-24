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鉅亨速報

盤後速報 - 台汽電(8926)下週(7月1日)除息1.93元，預估參考價45.67元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

台汽電(8926-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.93元。

以今日(6月24日)收盤價47.60元計算，預估參考價為45.67元，息值合計為1.93元，股息殖利率4.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

台汽電(8926-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為非屬公用之發電業務。汽電廠運維及經營(汽電廠主要產出為電力、蒸汽)。研究諮詢及技術服務。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 47.60 1.93 4.05% 0.0
2023/07/21 53.7 0.89762 1.67% 0.598411
2022/07/13 37.5 1.75 4.67% 0.0
2021/08/23 37.85 1.9 5.02% 0.0
2020/07/15 41.35 1.7 4.11% 0.0

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