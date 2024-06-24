盤後速報 - 台汽電(8926)下週(7月1日)除息1.93元，預估參考價45.67元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
台汽電(8926-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.93元。
以今日(6月24日)收盤價47.60元計算，預估參考價為45.67元，息值合計為1.93元，股息殖利率4.05%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
台汽電(8926-TW)所屬產業為油電燃氣業，主要業務為非屬公用之發電業務。汽電廠運維及經營(汽電廠主要產出為電力、蒸汽)。研究諮詢及技術服務。近5日股價下跌0.52%，集中市場加權指數上漲3.33%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|47.60
|1.93
|4.05%
|0.0
|2023/07/21
|53.7
|0.89762
|1.67%
|0.598411
|2022/07/13
|37.5
|1.75
|4.67%
|0.0
|2021/08/23
|37.85
|1.9
|5.02%
|0.0
|2020/07/15
|41.35
|1.7
|4.11%
|0.0
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