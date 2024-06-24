盤後速報 - 亞元(6109)下週(7月1日)除息0.3元，預估參考價13.4元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
亞元(6109-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(6月24日)收盤價13.70元計算，預估參考價為13.4元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
亞元(6109-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電源供應器。藍芽無線產品、通訊用變壓器、行動通訊充電器。其他電子零件。近5日股價上漲2.2%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|13.70
|0.3
|2.19%
|0.0
|2023/06/15
|17.0
|0.5486
|3.23%
|0.0
|2019/06/20
|10.1
|0.1
|0.99%
|0.0
|2018/06/20
|11.8
|0.5
|4.24%
|0.0
|2017/07/06
|13.6
|1.0
|7.35%
|0.0
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