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鉅亨速報

盤後速報 - 亞元(6109)下週(7月1日)除息0.3元，預估參考價13.4元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

亞元(6109-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(6月24日)收盤價13.70元計算，預估參考價為13.4元，息值合計為0.3元，股息殖利率2.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

亞元(6109-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為電源供應器。藍芽無線產品、通訊用變壓器、行動通訊充電器。其他電子零件。近5日股價上漲2.2%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 13.70 0.3 2.19% 0.0
2023/06/15 17.0 0.5486 3.23% 0.0
2019/06/20 10.1 0.1 0.99% 0.0
2018/06/20 11.8 0.5 4.24% 0.0
2017/07/06 13.6 1.0 7.35% 0.0

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