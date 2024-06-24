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鉅亨速報

盤後速報 - 台林(5353)下週(7月1日)除息1.42元，預估參考價33.83元

鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05

台林(5353-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.42元。

以今日(6月24日)收盤價35.25元計算，預估參考價為33.83元，息值合計為1.42元，股息殖利率4.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）

台林(5353-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為網路通訊設備及工業應用產品之設計、製造及相關服務和銷售。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/01 35.25 1.42 4.03% 0.0
2023/07/05 43.3 1.2 2.77% 0.0
2022/07/01 22.25 0.9 4.04% 0.0
2021/08/05 17.75 0.85 4.79% 0.0
2020/07/02 19.2 1.35 7.03% 0.0

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