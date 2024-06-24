盤後速報 - 台林(5353)下週(7月1日)除息1.42元，預估參考價33.83元
鉅亨網新聞中心 2024-06-24 17:05
台林(5353-TW)下週(7月1日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.42元。
以今日(6月24日)收盤價35.25元計算，預估參考價為33.83元，息值合計為1.42元，股息殖利率4.03%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月24日)收盤價做計算，僅提供參考）
台林(5353-TW)所屬產業為通信網路業，主要業務為網路通訊設備及工業應用產品之設計、製造及相關服務和銷售。近5日股價上漲0%，櫃買市場加權指數上漲1.43%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/01
|35.25
|1.42
|4.03%
|0.0
|2023/07/05
|43.3
|1.2
|2.77%
|0.0
|2022/07/01
|22.25
|0.9
|4.04%
|0.0
|2021/08/05
|17.75
|0.85
|4.79%
|0.0
|2020/07/02
|19.2
|1.35
|7.03%
|0.0
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