外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2024-05-28 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
玉山金 (2884-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)、永豐金 (2890-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
中鋼 (2002-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、中信金 (2891-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、中鋼 (2002-TW)、玉山金 (2884-TW)、中信金 (2891-TW)、長榮航 (2618-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、中鋼 (2002-TW)、中信金 (2891-TW)、玉山金 (2884-TW)、長榮航 (2618-TW)
5. 外資當日 (27) 賣超的股票
宏碁 (2353-TW)、中信金 (2891-TW)、中鋼 (2002-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、矽統 (2363-TW)
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