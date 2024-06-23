鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過3.22億美元，HIVE(HIVE)24小時漲幅達6.21%

鉅亨網新聞中心 2024-06-23 17:15

24小時漲幅：HIVE(HIVE)24小時漲幅6.21%；Gifto(GFT)24小時漲幅4.4%；FET(FET)24小時漲幅5.16%。

24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅19.4%；金屬幣(MTL)24小時跌幅16.2%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅12.9%。

近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅36%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅33.2%；IO.NET(IO)近一週漲幅30.1%。