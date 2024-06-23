鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過4.64億美元，Terra Classic(LUNC)24小時漲幅達15.6%
鉅亨網新聞中心 2024-06-23 10:15
指標幣種：比特幣(BTC)現報價格64,425.55美元，24小時漲跌幅+0.19%；以太幣(ETH)現報價格3,507.18美元，24小時漲跌幅-0.09%。
亮點幣種：比特幣(BTC)24小時成交量達4.64億美元；以太幣(ETH)24小時成交量達3.92億美元；USDC(USDC)24小時成交量達3億美元。
24小時漲幅：Terra Classic(LUNC)24小時漲幅15.6%；Measurable Data Token(MDT)24小時漲幅11.7%；FET(FET)24小時漲幅6.29%。
24小時跌幅：1000*SATS (Ordinals)(1000SATS)24小時跌幅19.8%；Saga(SAGA)24小時跌幅12.5%；賈斯米幣(JASMY)24小時跌幅12.2%。
近一週漲幅：Ark(ARK)近一週漲幅36%；Dogwifhat(WIF)近一週漲幅33.2%；IO.NET(IO)近一週漲幅30.1%。
近一週跌幅：CRV(CRV)近一週跌幅3.65%；Ethereum Name Service(ENS)近一週跌幅3.12%；波場幣(TRX)近一週跌幅2.05%。
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